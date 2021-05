Napoli travolgente al Picco, 4-1 allo Spezia

LA SPEZIA - Il Napoli travolge lo Spezia per 4-1 nell'anticipo della 35^ giornata ed ottiene tre punti importanti nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei archiviano la pratica già nel primo tempo grazie ad uno scatenato Osimhen e si riscattano dopo il mezzo passo falso contro il Cagliari. Si prospetta un finale di stagione complicato invece per lo Spezia, invischiato nella lotta salvezza e bisognoso di punti. Pronti via e partenopei subito in vantaggio al 15' con Zielinski. Grande azione del Napoli, che vede Politano premiare la sovrapposizione di Di Lorenzo, il quale a sua volta serve il polacco, solo in area e bravo a battere Provedel con un destro potente. Al 23' arriva già il raddoppio. Contropiede fulminante della squadra di Gattuso, con Osimhen che corre in campo aperto e, a tu per tu con il portiere avversario, non sbaglia. Il Napoli continua a dominare un primo tempo giocato alla perfezione e, prima del duplice fischio di Irrati, c'è persino tempo per il 3-0. Il solito Osimhen approfitta di una distrazione della difesa avversaria e cala il tris sugli sviluppi di un calcio di punizione. Dopo un silent check del Var, il gol viene convalidato ed il nigeriano può festeggiare la doppietta personale nonché la doppia cifra in campionato. Lo Spezia accorcia le distanze al 64' con il neo entrato Piccoli, che si fa trovare pronto sulla respinta di Meret e firma il tap-in vincente. Il Napoli, tuttavia, chiude definitivamente i giochi al 79'. Dopo i due gol, Osimhen s'improvvisa assistman e serve Lozano, il quale da due passi non sbaglia. Anche in questo caso bisogna attendere il check del Var, ma la rete è valida. Il Napoli vince e convince, da rivedere lo Spezia. . spf/ari/gm/red 08-Mag-21 16:58