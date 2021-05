Sergio Cammariere torna con il nuovo album "Piano nudo"

MILANO - Diciotto brani solo pianoforte: è "Piano nudo" (Parco della Musica Records/Jando Music) il nuovo disco di Sergio Cammariere disponibile dal 14 maggio in tutti gli store e sulle piattaforme streaming. L'album, il secondo da solo al piano senza voce per l'artista crotonese, raccoglie canzoni in stile modern jazz. Ad aprire la tracklist La rotta degli alisei, accompagnato dal videoclip per la regia di Miriam Rizzo e la fotografia di Daniele Ciprì, con la partecipazione di Leo Gullotta. In rotazione anche il videoclip del singolo Girotondo per Greta, nuovo lavoro d'animazione firmato da Fabio Teriaca e Juan Pablo Etcheverry. Il brano, insieme a Chanson du temps retrouvé e Ritorno a Casa costituisce la colonna sonora del film di Fabio Teriaca Nonno Matteo, candidato ai David di Donatello 2021. Tra gli altri brani, che spaziano tra blues, jazz e musica classica, Le foto di Carlo, dedicato al grande attore Carlo Delle Piane scomparso recentemente, Lampedusa, ispirato dalle storie di migranti che giungono sull'isola e quelli che non arrivano inghiottiti dal Mediterraneo, Bar Bogart, il bar che negli anni '80 fu gestito dallo stesso Cammariere a Firenze, Le luci spente del luna park, Lettera a mia madre, L'ultima voce prima del silenzio, e tanti altri ancora. . mgg/com 12-Mag-21 17:40