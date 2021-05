Ewan vince la quinta tappa del Giro, De Marchi resta in rosa

CATTOLICA - Caleb Ewan si aggiudica in volata la quinta tappa del Giro d'Italia 2021, la Modena-Cattolica di 177 chilometri. Il corridore australiano della Lotto Soudal, al suo quarto centro al Giro, ha preceduto allo sprint il campione d'Europa e d'Italia Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos), costretto ad accontentarsi dell'ennesima piazza d'onore. Terzo posto per Elia Viviani (Cofidis). L'azzurro Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. Cadute nel finale per il russo Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) e lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain Victorious), che lascia il Giro in ambulanza. Domani la sesta frazione, la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) di 160 chilometri con traguardo in salita. . mc/gm/red 12-Mag-21 17:54