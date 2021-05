Gaza: sale bilancio della notte, 26 morti tra cui 8 bambini

TEL AVIV - Il bilancio delle vittime dei raid israeliani della notte scorsa a Gaza è salito ad ora di 26 morti, di cui 10 donne e 8 bambini. Dall’inizio delle ostilità le vittime nella Striscia sono 181. Lo ha detto il ministero della sanità di Hamas, citato da fonti locali, aggiungendo che di questi 52 sono bambini e 31 le donne. I feriti - secondo la stessa fonte - sono 1.225. La Jihad islamica ha detto di voler "vendicare il sangue dei bambini uccisi».

È deceduto oggi in un ospedale di Nablus (Cisgiordania) un palestinese rimasto ferito ieri in scontri con l’esercito israeliano. Lo riferisce la agenzia di stampa Maan che ha identificato l’ucciso in Tarik Snobar. La scorsa notte un altro palestinese era stato colpito a morte presso Hebron dopo che - secondo l’esercito israeliano - aveva cercato di travolgere con la propria automobile un

militare ad un posto di blocco. Oggi intanto alcuni colpi di arma da fuoco hanno centrato un’automobile israeliana in transito a Bani Naim (Hebron). L'attacco si è concluso senza vittime. L’esercito è impegnato nella ricerca degli attentatori. (ANSA)