Disney torna nelle sale, da Crudelia a Ridley Scott

ROMA - La Crudelia live action interpretata da Emma Stone, Scarlett Johansson (Black Widow) e Angelina Jolie supereroine (Eternals), ma anche il ritorno al medioevo di Ridley Scott con Last Duel o il documentario di Peter Jackson sui Beatles. Sono fra i titoli Disney in uscita in sala dai prossimi giorni ai primi mesi del 2022 in Italia. Una line-up che conferma agli esercenti l’intenzione della casa madre di Topolino di ricominciare a puntare anche sui cinema (fino a luglio con finestre ancora quasi in contemporanea al debutto su Disney+ in modalità accesso Vip, che richiede abbonamento attivo e pagamento aggiuntivo). Negli Usa la finestra di esclusiva nei cinema dovrebbe stabilizzarsi, stando ai primi accordi della Disney, su 45 giorni. Il primo atteso blockbuster per famiglie ad arrivare, il 26 maggio, nelle sale (salvo disponibilità dei cinema) e dal 28 maggio in streaming su Disney+ è Crudelia di Craig Gillespie con Emma Stone mattatrice insieme a Emma Thompson. Debutta il 7 luglio nelle sale e dal 9 luglio in streaming su Disney+ il più volte rimandato Black Widow di Cate Shortland, targato Marvel Studios, prima avventura monografica sulla supereroina interpretata da Scarlett Johansson. Dwayne Johnson ed Emily Blunt si dividono la scena in Jungle Cruise di Jaume Collet - Serra, inspirato dall’omonimo parco di divertimenti disneyano, in arrivo il 28 luglio nelle sale e dal 30 luglio in streaming su Disney+. Ryan Reynolds, rovescia il suo destino in un videogame da non-player character, in Free Guy - Eroe per gioco di Shawn Levy, in sala dall’11 agosto. Peter Jackson racconta la creazione dell’ultimo album in studio dei Fab Four, Let it be (1970), nel documentario The Beatles: Get Back, nelle sale dal 26 agosto. Si torna in casa Marvel con Shang-chi E La Leggenda Dei Dieci Anelli di Destin Daniel Cretton, in sala dal primo settembre. Si vira sul thriller psicologico con The Night House - La Casa Oscura di David Bruckner, in uscita il 16 settembre, con Rebecca Hall nei panni di una giovane vedova che deve confrontarsi con oscure presenze e segreti. Jessica Chastain e Andrew Garfield, in The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter (23 settembre) si calano nei panni degli eccentrici e carismatici tele-evangestisti Tammy Faye e Jim Bakker finiti da fine anni '80 in una serie di scandali. In The last duel (14 ottobre) Ridley Scott rievoca lo scontro nel 14/o secolo in Francia tra Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris ( Adam Driver) dopo l’accusa di De Carrouges a Le Gris di aver violentato sua moglie. Tra gli interpreti anche Ben Affleck. Jean-Philippe Vine, Sarah Smith e Octavio E. Rodriguez (coregista) firmano il film d’animazione Ron - Un Amico Fuori Programma (21 ottobre), sul legame fra l’undicenne Barney e il suo nuovo malfunzionante robot Ron. Antlers, horror soprannaturale di Scott Cooper con Keri Russell prodotto da Guillermo del Toro (28 ottobre), ci porta in una cittadina dell’Oregon dove si nasconde una creatura misteriosa. Il 3 novembre torna in sala la regista premio Oscar Chloé Zhao con Eternals, suo primo film Marvel su un gruppo di alieni immortali interpretati fra gli altri da Angelina Jolie e Richard Madden. Nel film d’animazione Encanto di Byron Howard e Jared Bush (25 novembre), è protagonista la 'specialè famiglia colombiana dei Madrigals. Grande attesa per il nuovo adattamento firmato da Steven Spielberg di West Side Story (16 dicembre), dal musical cult di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim ed Arthur Laurents. Torna l’elite di agenti segreti brit in The King's Man - Le Origini di Matthew Vaughn con Ralph Fiennes (29 dicembre). Nel 2022 Disney parte con due thriller psicologici: il 13 gennaio Deep water di Adrian Lyne con Ben Affleck e Ana De Armas e il 27 gennaio Nightmare Alley di Guillermo del Toro con un supercast formato da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe. Il 10 febbraio Kenneth Branagh (anche regista) torna Hercule Poirot in Assassinio sul Nilo. Domee Shi, premio Oscar per il corto Disney Bao, dirige il film animato Turning red (10 marzo). Infine arriveranno, fra gli altri, nuovi capitoli delle saghe Marvel come Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (23 marzo) e Thor: Love And Thunder diretto da Taika Waititi (4 maggio). (ANSA)