Covid: Oms, i vaccini efficaci contro tutte le varianti

ROMA - I vaccini sono efficaci contro "tutte le varianti del virus". Lo afferma l'Organizzazione mondiale della Sanità. "Non è ancora sicuro riprendere i viaggi internazionali", afferma il capo dell'Oms in Europa. I viaggi internazionali dovrebbero essere evitati mentre i progressi contro la pandemia di coronavirus rimangono "fragili", ha detto il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge, durante una conferenza stampa. "In questo momento, di fronte a una continua minaccia e a nuova incertezza, dobbiamo continuare a esercitare cautela e ripensare o evitare i viaggi internazionali", ha detto Kluge. (ANSA)