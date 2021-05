Gobbato: al Governo per evitare aumenti di tasse che vorrebbe il Pd

ROMA - "Oggi la Lega ha rilanciato la ‘Flat Tax’ e il taglio delle tasse, mentre il Pd di Letta teorizza la patrimoniale, e viene smentito subito anche dal premier Draghi. Due modi estremamente diversi di concepire la politica economica e non solo, anche quella sulla gestione dell’immigrazione e il ritorno alla vita. Noi siamo estremamente differenti dal PD e dalla sinistra ma con grande senso di responsabilità abbiamo deciso di far parte del governo guidato da Mario Draghi proprio per evitare che la sinistra e il PD potessero aumentare le tasse agli italiani dopo un anno drammatico, che il Paese venisse invaso da una clandestinità incontrollata e che le attività economiche rimanessero ancora chiuse. Per tutti questi motivi, convintamente, ci siamo presi le nostre responsabilità e senza guardare i sondaggi, come invece fa qualcuno, abbiamo accettato di guidare il Paese in uno dei momenti più difficili della nostra storia". Lo dichiara l'onorevole cremasca della Lega Claudia Gobbato.