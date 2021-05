Ferrari super a Montecarlo, c'è Leclerc in pole

MONTE CARLO (MONACO) - Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco. Sul circuito cittadino di Montecarlo, il padrone di casa riporta la Ferrari nella prima casella della griglia di partenza da ottobre 2019 (GP del Messico) con il giro in 1'10"346, poi va a muro e provoca la bandiera rossa terminando sulle barriere e fa terminare anzitempo le qualifiche. In prima fila assieme a Leclerc ci sarà la Red Bull di Max Verstappen (+0"230). Terza posizione per la Mercedes di Valtteri Bottas (+0"255), quarta l'altra Ferrari di Carlos Sainz mentre Lewis Hamilton è solamente settimo. "E' una grossa sorpresa per tutti essere in prima posizione - le parole del poleman - Una vittoria domani? Io sono sempre stato molto sfortunato qui, vedremo". Leclerc non nasconde di essere preoccupato per il cambio: "È un peccato aver concluso così, non c'è la stessa sensazione di gioia ma sono incredibilmente felice del tempo che ho fatto nel primo giro. La prima curva era complicata, il secondo e il terzo settore sono stati perfetti. È stato molto difficile gestirmi mentalmente dopo le FP2, ero emozionato ma nel Q3 mi sono detto di mettere tutto insieme e ci sono riuscito. Ma è domani che si fanno i punti". . glb/red 22-Mag-21 16:17