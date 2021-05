Droga: 12 arresti vicino a 'boschetto spaccio' Rogoredo

MILANO - È in corso a Milano un’operazione condotta dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia finalizzata all’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone, undici marocchini di età compresa tra i 19 e i 44 anni e di una italiana di 33 anni, indiziati di gestire lo spaccio di droga nell’area ferroviaria di Milano Rogoredo, nei pressi di quello che era definito il 'Boschetto dello spacciò del capoluogo lombardo. (ANSA)