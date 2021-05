Mascherine, Locatelli: allentare da luglio, all'aperto e tra vaccinati

ROMA - Sulla possibilità di togliere la mascherina "credo potremo parlare nella seconda metà di luglio, eliminando l'obbligo solo all'aperto, o anche al chiuso tra persone vaccinate e non soggette a fragilità". Lo dice alla Stampa, Franco Locatelli, presidente del Css. Sui vaccini: "Condivido le considerazioni del generale Figliuolo: la corsa alla vaccinazione 'indiscriminata' è inutile, va data priorità a chi rischia in caso di contagio". Sulla possibile introduzione dell'obbligo vaccinale "al momento non vedo gli estremi per discuterne". (ANSA)