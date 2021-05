Nissan Ariya sul circuito di Monaco per il debutto stradale

ROMA - Debutto stradale in pubblico per Nissan Ariya sul circuito di Monaco. Il design del crossover coupe' 100% elettrico si adatta perfettamente all'elegante contesto di Monaco e sul circuito stradale che ha ospitato l'ultima gara di Formula E, Nissan Ariya compie i suoi primi giri. "L'uscita pubblica di Ariya per le strade di Monaco e' un modo per testimoniare le capacita' della nostra tecnologia e-4ORCE. Ariya e' l'icona dell'innovazione Nissan nella mobilita' elettrica e questo evento segna un momento decisivo per il futuro dei veicoli elettrici Nissan", afferma Arnaud Charpentier, Region vice president, Product Strategy and Pricing, Nissan Amieo. Design rivoluzionario, prestazioni esaltanti e sistemi di connettivita' fanno di Nissan Ariya il simbolo del futuro innovativo ed elettrico di Nissan. Con tecnologie avanzate, una gamma con diverse batterie e soluzioni di autonomia e l'esclusiva trasmissione e-4ORCE, Ariya e' progettato per arricchire la vita delle persone e offrirgli un'esperienza unica. La strategia di elettrificazione di Nissan si basa su oltre un decennio di esperienza nel campo dei veicoli elettrici e sul trasferimento di conoscenze e tecnologie tra la pista e la strada. . ads/com 24-Mag-21 16:40