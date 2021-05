Nuova Mini Cooper SE Full Electric

Vent'anni di successi per l'iconica Mini che supera le duecentotrentamila unita' vendute e presenta a Milano, all'Istituto Europeo di Design, nomen omen, la nuova Mini 3 porte, 5 porte ed elettrica. La nuova Mini Cooper SE, completamente elettrica, ha una versione specifica per il modello, ha esterni rinnovati, nuovi colori grigio e blu, tetto multitone roof con specchietti neri, stickers trasparenti sul cofano e sulla fiancata, cornice faro in nero lucido cosi' come il logo e la cornice della griglia anteriore. I cerchi da 17", collection spoke, il battitacco dedicato e le maniglie in nero lucido completano le novita' della Mini full electric. Gli interni si presentano ampiamente rinnovati con il volante in nappa con badge dedicato, i sedili in stoffa/ecopelle Pearl in grigio chiaro e le superfici interne morbide al contatto. Avvolgenti e sportivi i sedili. Tre le modalita' di guida selezionabili : Mid, Green e Sport con illuminazione della strumentazione dedicata. La nuova Mini 3 e 5 porte ha esterni rinnovati con fari led con interno color nero e fendinebbia integrati con funzionalita' maltempo. Nuovo il design esagonale della griglia anteriore con inserti in colore carrozzeria e la linea del paraurti con prese d'aria, al posto dei fendinebbia, che migliorano l'aerodinamica della vettura. Posteriormente i nuovi fari fendinebbia a led sono integrati nel paraurti che presenta inserti in colore carrozzeria con un appeal piu' sportivo. Opzionale il Piano Black Exterior ora esteso su tutta la vettura, cornice fari posteriori, terminali di scarico e loghi Mini. Nuove anche le sospensioni adattive, opzionali. Nuovi i cerchi da 17" e da 18", questi ultimi con immagine Pulse Spoke. Tre i colori della carrozzeria: il Rooftop Grey, l'Island Blue e il Zesty Yellow. Su l'Island Blu ogni tetto e' unico grazie alla particolare verniciatura a sfumare Multitone Roof. Gli interni presentano una nuova plancia con bocchette dell'aria condizionata integrate, nuovo disegno del volante in pelle riscaldabile elettricamente, schermo da 8,8" di serie con live widgets, il Mini Controller in combinazione con i pacchetti di navigazione, posizionato tra i due sedili, il nuovo ambient light con possibilita' di scegliere piu' di dieci diversi colori ed illuminazione estesa. Guida assistita di secondo livello con stop & go, driving assistant con lane departure warning e frenata d'emergenza con allarme acustico il cui perfetto funzionamento abbiamo riscontrato nel caotico traffico milanese. Anche il freno di stazionamento e' elettrico. La Nuova Mini 5 porte viene proposta con 4 motorizzazioni da 75 cv a 178 cv per Mini One 55 kw, Mini One, Mini Cooper e Mini Cooper S. I prezzi da 22.650 Euro a 28.950 Euro. La nuova Mini 3 porte viene offerta con 5 motorizzazioni, quelle della 5 porte piu' la JCW e l'elettrica SE. I prezzi da 21.850 Euro a 34.900 Euro. Quattro i motori per la Nuova Mini Cabrio, da 102 cv a 231 cv, con costi fino a 41.300 Euro. Per semplificare l'offerta esistono soltanto quattro versioni : Classic, JCW, Mini Yours e Electric con sei nuovi pacchetti. Le personalizzazioni vengono ridotte dalle 58 del 2020 alle 20 del 2021. Fino al 30 giugno si potra' prenotare la Camden Edition, 3 porte da 22.400 euro o 5 porte da 23.200 euro, versione personalizzata con cerchi in lega da 16", pdc posteriore, bracciolo anteriore, dynamic cruise control e mini connected navigation. Per tutti i modelli con la Mini App si possono gestire da remoto le principali funzionalita' della vettura. col/tvi/red 25-Mag-21 16:58