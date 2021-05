Governo, Meloni "Continuità tra Conte e Draghi"

ROMA - "In questi primi 100 giorni di Governo Draghi mi pare che ci sia continuità con Conte. I governi fatti così non funzionano e un uomo solo, per quanto autorevole, non riuscirà mai a fare la differenza". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a Sky TG24. "Noi di Fratelli d'Italia continuiamo a farci sentire, a portare proposte per migliorare la vita degli italiani ma non vengono tenute in considerazione", ha aggiunto Meloni. Per il leader di Fdi "la priorità oggi è garantire la sopravvivenza delle imprese, il tema del blocco o dello sblocco dei licenziamenti è un falso problema, perché se non riusciremo ad impedire a quel 40% stimato di aziende di chiudere, non ci sarà soluzione all'ecatombe occupazionale". "Durante la pandemia la nostra priorità è sempre stata intervenire sulle problematiche degli imprenditori come sui costi fissi o la cassa integrazione, Conte prima e Draghi poi non hanno risposto ai nostri solleciti", ha proseguito. . cga/sat/red 26-Mag-21 10:29