Stellantis, Elkann e Tavares visitano stabilimento Maserati

John Elkann, Presidente di Stellantis e Carlos Tavares, Amministratore Delegato di Stellantis, hanno visitato oggi lo storico stabilimento Maserati di Via Ciro Menotti a Modena. Elkann e Tavares hanno incontrato Davide Grasso, CEO di Maserati e insieme hanno visitato la nuova linea di produzione della supersportiva MC20, il nuovo reparto verniciatura e il nuovo Nettuno Engine Lab. Tavares ha anche visitato il Maserati Innovation Lab in Via Emilia Ovest a Modena. Tavares ha inoltre provato sulle strade modenesi un prototipo della nuova Maserati Grecale. . tvi/com 26-Mag-21 18:05