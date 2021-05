Tumore al seno avanzato, al via nuova edizione di "E' tempo di vita"

ROMA - Ritrovare il piacere del buon cibo, la voglia di prendersi cura di se', il valore di momenti in cui stimolare la propria creativita' e riflettere sui tanti aspetti che riguardano la vita quotidiana dopo una diagnosi di tumore al seno avanzato. Tutto questo a casa delle donne, che con la pandemia hanno subito l'allontanamento dai reparti, l'isolamento, la paura di contrarre il Covid, il cambiamento delle abitudini e dei percorsi di trattamento e assistenza. Per cancellare le distanze e portare un contributo concreto, che metta al centro la vita, prende il via la nuova edizione di "E' tempo di vita", la campagna di informazione e sensibilizzazione sul tumore al seno avanzato, promossa da Novartis Italia e realizzata in collaborazione con Salute Donna Onlus. "L'emergenza sanitaria a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno ha segnato un punto di rottura, con l'allentamento delle pazienti dai reparti, la sospensione o la modifica dei percorsi di screening, trattamento e ritardi nelle visite e nel follow-up. Solo nel periodo gennaio-febbraio 2021 le nuove diagnosi di tumore al seno hanno subito un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2020 - spiega Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B, Policlinico Umberto I e Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea, professore ordinario Oncologia, "Sapienza", Universita' di Roma - Ora e' importante favorire al piu' presto il pieno ritorno alla cura e sostenere le donne nel riavvicinamento ai reparti e all'ospedale, un luogo che ancora oggi puo' suscitare paura e preoccupazione. Ritornare alla cura significa non solo riprendere appieno il percorso terapeutico stravolto dalla pandemia, ma recuperare un approccio multidisciplinare all'assistenza, fondamentale per rispondere ai bisogni delle pazienti nella gestione quotidiana della malattia nelle sue molteplici sfaccettature". Secondo l'indagine realizzata dall'Osservatorio Nazionale Screening (ONS) che ha confrontato gli esami effettuati nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 settembre del 2020 con i corrispettivi del 2019, Per quanto riguarda lo screening mammografico, i pazienti in meno sono stati 947.322 (-34,5%, i test effettuati in meno 610.803 (-43,5%), il ritardo accumulato pari a 3,9 mesi standard mentre la stima delle diagnosi di tumore al seno perse si attesta a 2.793[2]. Filippo de Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica Universita' di Milano, Direttore Scuola di Specialita' in Oncologia Universita' di Milano, Direttore Dipartimento di Oncoematologia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, commenta: "La pandemia ha portato nella vita delle pazienti un ulteriore stravolgimento, dopo quello della diagnosi di tumore al seno. La creazione di percorsi e servizi integrativi per rispondere ai molteplici bisogni delle pazienti ha assunto negli ultimi mesi un ruolo chiave, sia per le donne e i loro caregiver, sia per tutto il team sanitario coinvolto nel percorso di cura. Oggi possiamo offrire opportunita' terapeutiche innovative, in grado di agire in modo mirato sulle specifiche caratteristiche genetiche del tumore e questo approccio personalizzato alla diagnosi e al trattamento deve riflettersi in un'eguale attenzione alle caratteristiche specifiche di ogni donna, anche dal punto di vista psicologico ed emotivo, per cogliere le unicita' e i bisogni che riguardano i tanti aspetti della vita". Aspetti cari alle donne, come bellezza, alimentazione, amore, lavoro, famiglia, che sono al centro del progetto "E' tempo di vita". Tra le novita' in programma, la pagina Facebook @tempodivita ospitera' fino a ottobre la "Life Academy" un ciclo di lezioni online, curate da coppie di influencer ed esperte e articolate nei filoni "Gusta", "Pensa" e "Ispira". Una serie di appuntamenti che attraverso ricette, esercizi di yoga, illustrazioni e giochi creativi vogliono sostenere e coinvolgere le donne con tumore al seno, per ritrovare momenti di benessere e tempo di qualita', a partire dalla riscoperta del piacere del buon cibo. Un'attenzione, quella per l'alimentazione, che e' da sempre nel DNA del progetto e che quest'anno si rinnova con un'iniziativa speciale. Grazie alla partnership con "My Cooking Box", "E' tempo di vita" porta a casa delle donne con tumore al seno tutti gli ingredienti e le istruzioni per realizzare una ricetta sana e gustosa, ideata per loro dall'esperta enogastronica e volto televisivo Chiara Maci e dalla biologa e nutrizionista dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano Anna Villarini. La box speciale "E' tempo di vita" e' disponibile per l'acquisto online sul sito www.mycookingbox.it, con spedizione in tutta Italia. Oltre 800 box saranno destinate alle pazienti e distribuite gratuitamente attraverso Salute Donna Onlus. Sono circa 800mila le donne italiane che oggi convivono con una diagnosi di tumore al seno, tra queste 37mila con un carcinoma mammario metastatico. L'incidenza stimata del tumore al seno in fase avanzata e' di 14 mila casi all'anno, di cui 3.400 gia' metastatici all'esordio. "Oggi il tumore al seno in fase avanzata o metastatica e' una malattia curabile, anche se non guaribile. Grazie a terapie mirate, rese possibili dalle profonde conoscenze della biologia molecolare del tumore, le prospettive di sopravvivenza sono aumentate ed e' possibile tenere sotto controllo la malattia anche per lungo tempo - commenta Saverio Cinieri, Direttore del reparto di Oncologia Medica dell'ospedale Perrino di Brindisi e presidente eletto AIOM - Questo significa piu' tempo di vita per le donne, che vuole essere un tempo di qualita'. Spesso il tumore al seno in stadio avanzato colpisce donne giovani, nel pieno del loro percorso di vita familiare e lavorativo. L'offerta di opportunita' terapeutiche deve quindi andare di pari passo con percorsi e progetti multidisciplinari, in grado di far fronte ai molteplici bisogni delle pazienti in termini di gestione della malattia e mantenimento di una buona qualita' di vita". E' d'accordo Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna onlus, che commenta: "Nell'ultimo anno le donne con tumore al seno hanno vissuto attraverso difficolta' e paure e mai come oggi e' essenziale sostenerle nei molteplici aspetti che riguardano la gestione della malattia, per promuovere l'attenzione verso le tante sfaccettature che concorrono a rendere piu' o meno difficile il lungo percorso successivo alla diagnosi. Prendersi cura di se', degli affetti, ritagliarsi momenti di benessere, non rinunciare al lavoro e alle proprie passioni, sono elementi fondamentali per consentire alle pazienti e alle loro famiglie di vivere al meglio. Credo che progetti come E' tempo di vita possano dare un contributo concreto per affiancare le donne che vivono con il tumore al seno e aiutarle a ritrovare importanti momenti di benessere ed equilibrio". Con l'obiettivo di favorire uno scambio informale di esperienze, informazioni e consigli, la pagina Facebook @tempodivita della campagna ospitera' da aprile a ottobre un ciclo di Live Talks, che attraverseranno l'Italia perche' avranno come padrone di casa quattro Breast Unit di diverse Regioni italiane. Esperte oncologhe, affiancate da altri esperti in ambiti multidisciplinari come psicologi, ginecologi e nutrizionisti, siederanno in salotto virtuale vicini alle pazienti e si racconteranno online, aprendo il dialogo alle testimonianze e alle domande di tutti i partecipanti.