Anche Jeep Wrangler ora e' 4xe, ibrida e full electric

Puo' viaggiare a quattro ruote motrici in modalita' 100% elettrica fino a 53 chilometri, ha 380 cavalli di potenza massima combinata, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e una coppia massima di 637 Nm garantisce nuovi livelli di performance off-road in totale sicurezza. E' questo il dna della nuova Jeep Wrangler 4xe, che arriva a poco piu' di un mese dalla presentazione della rinnovata Compass. Contraddistinta da dettagli esterni "Electric Blue", la nuova Wrangler 4xe e' plug-in hybrid, che diventa l'unica motorizzazione disponibile in Europa, ad eccezione della versione a due porte che restera' in vendita con la motorizzazione benzina. A spingerla due motogeneratori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri high-tech. Il cambio e' quello automatico TorqueFlite a otto marce. La gamma prevede tre livelli di allestimento: Sahara 4xe, Rubicon 4xe e, solo per quest'anno, nell'esclusiva edizione celebrativa "80° Anniversario" 4xe e due sistemi di trazione. Ben quattro le configurazioni: soft top, hard top, power soft top e dual top. La nuova Wrangler mantiene appieno il suo Dna di vero fuoristrada offrendo, a seconda degli allestimenti: due sistemi di trazione integrale full time active on demand Selec-Trac o Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico. La tecnologia 4xe riduce i consumi a 3,5 litri per 100 km percorsi in modalita' ibrida, con emissioni di CO2 di 79 g/km, che salgono a 94 nella versione Rubicon. La Wrangler vanta una capacita' di guado fino a 76 cm, angoli attacco/uscita/dosso di 35.8/30.8/20.2 gradi rispettivamente, e oltre 500 litri di capacita' di carico. La dotazione di serie comprende il sistema Uconnect NAV da 8,4" con touchscreen, una connettivita' completa grazie all'integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. Il nuovo display TFT da 7 pollici specifico delle versioni 4xe fornisce informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia (in modalita' elettrica e ibrida). L'impianto audio e' Alpine a nove altoparlanti con subwoofer da 552W. E sul fronte della sicurezza, la nuova Wrangler 4xe prevede i piu' avanzati sistemi Adas disponibili: Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, la telecamera posteriore, il controllo elettronico della stabilita' (ESC) con sistema antiribaltamento ERM (Electronic Roll Mitigation), park assist anteriore e posteriore e sistema Keyless Enter 'N Go. A richiesta sono disponibili Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning Plus e nuova telecamera frontale (di serie sull'allestimento Rubicon). Scegliendo la Wrangler 4xe, inoltre, si potra' accedere ai privilegi di Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione. La ricarica della Wrangler 4xe e' semplice e intuitiva, grazie a specifiche soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox, in meno di tre ore a 7,4 kWh, offerte da Free2Move eSolutions. La nuova Jeep Wrangler 4xe sara' disponibile nelle concessionarie Jeep europee dal mese di giugno, dove sono ancora in vendita le vetture 5 porte con il solo motore termico fino a esaurimento stock. La versione Sahara 4Xe costa 69.550 euro, la Rubicon 71.050 euro, e la 80TH Anniversary 71.900 euro cui vanno aggiunti 1.210 euro per la messa in strada. 27-Mag-21