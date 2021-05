Kia svela le prime immagini del nuovo Sportage

ROMA - Kia Corporation ha svelato le prime immagini ufficiali del nuovissimo Sportage, l'iconico SUV piu' diffuso e icona del marchio, giunto alla quinta generazione. Il nuovo Sportage verra' presentato a luglio in Corea del Sud ed e' stato sviluppato con l'obiettivo principale di stabilire nuovi parametri di riferimento nel suo segmento, non solo nel design, ma anche a livello di tecnologia e sistemi di connettivita', senza trascurare l'efficienza e le prestazioni con propulsori di ultima generazione dotati delle tecnologie piu' innovative oggi disponibili sul mercato. Nel mese di settembre inoltre, per la prima volta in 28 anni di storia, verra' svelata la versione specifica di Sportage dedicata al mercato europeo. Il design del nuovo Kia Sportage esprime pienamente il nuovo linguaggio stilistico di Kia - Opposites United - rivelato all'inizio di quest'anno e che ha gia' ottenuto grandi apprezzamenti di pubblico e critica. Le prime immagini del nuovo Sportage evidenziano una presenza importante e stilisticamente all'avanguardia, rendendo omaggio alla semplicita' e quindi alla perfezione della natura, paradigma egregiamente interpretato dal nuovo corso del design. Il nuovo Sportage vanta una personalita' decisa grazie ad una silhouette forte ma al tempo stesso raffinata. La cura dedicata ad ogni minimo dettaglio si percepisce immediatamente nella perfetta integrazione dei piccoli dettagli con le superfici piu' grandi. La parte anteriore della vettura si caratterizza per una riconoscibilita' immediata e di grande personalita', grazie ad una griglia nera che copre l'intera larghezza. Il posteriore si contraddistingue invece per le linee muscolose dei passaruota che vanno a fondersi con i sottili gruppi ottici, che a loro volta incorniciano il logo Kia e il nome Sportage. All'interno la sensazione di spazio e' dominante: grazie ad una architettura che mette al centro il guidatore, complice uno schermo curvo di altissima tecnologia e dai contenuti fortemente innovativi, la sensazione e' di massimo controllo e comfort per tutti. "Prendendo ispirazione dall'ambiente che ci circonda, il design vuole valorizzare le forme e le proporzioni naturali, fondendole magistralmente con elementi di modernita', cosi' il nuovo Sportage cambia le regole del design con un esterno dal forte carattere e contemporaneo, e interni curati nel dettaglio e all'avanguardia", ha affermato Karim Habib, Senior Vice President e Head of Global Design Center. "Con il nuovo Sportage, non volevamo semplicemente fare un passo avanti, ma evolvere a un livello completamente diverso all'interno della classe dei SUV", ha aggiunto. Maggiori dettagli sulle caratteristiche di design della nuovissima Sportage saranno svelati nelle prossime settimane. . sat/com 31-Mag-21 17:34