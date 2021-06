Covid, in Italia 2.483 nuovi casi e 93 decessi

ROMA - Lieve crescita dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Il numero dei nuovi positivi - secondo i dati forniti dal ministero della Salute - sono 2.483 (1.890 quelli registrati ieri). Crescono anche i decessi, oggi a quota 93 (+11). I guariti sono 10.313, mentre gli attuali positivi scendono di 7.923 unita' arrivando a 225.751 persone. I tamponi processati sono stati 221.818, numero che fa scendere il tasso di positivita' all'1,11%. Per quanto riguarda il fronte ospedaliero non si arresta il costante calo dei ricoverati nei reparti ordinari. Oggi sono 6.192 con un calo di 290. Scendono sotto quota mille i degenti nelle terapie intensive; esattamente sono 989 ma con 41 nuovi degenti. In isolamento domiciliare si trovano in 218.570. La regione con il maggior numero di casi e' la Lombardia (461), seguita da Campania (375) e Sicilia (326). . tai/ads/red 01-Giu-21 18:17