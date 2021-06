Chi guida elettrico percorre piu' chilometri che benzina e diesel

I proprietari europei di veicoli elettrici percorrono in media ogni anno 14.200 km1, ovvero 630 chilometri in piu' rispetto ai 13.600 km1 percorsi dai proprietari di veicoli benzina e diesel. Lo rivela una ricerca condotta da Nissan. I risultati di questa ricerca mettono in luce le grandi potenzialita' della mobilita' sostenibile e delle sue ottime prospettive di diffusione in Europa. In vista della Giornata Mondiale dell'Ambiente, sabato 05 giugno, pensata per incoraggiare la consapevolezza e l'azione per la salvaguardia ambientale a livello mondiale, questo studio evidenzia come i benefici ambientali della mobilita' elettrica siano un fattore chiave per affrontare le sfide ecologiche. "Questa ricerca ribadisce che la guida elettrica non e' solo una soluzione intelligente e che aiuta l'ambiente, ma anche una scelta divertente, emozionante e conveniente. Non e' una sorpresa che i clienti EV percorrano piu' chilometri dei clienti ICE. Crediamo che la diffusione della mobilita' elettrica aiuti anche a sfatare falsi miti sull'autonomia di queste vetture", ha detto Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, Nissan AMIEO. Tra i proprietari europei di veicoli elettrici intervistati, quelli italiani sono quelli che viaggiano di piu', con una media di oltre 15.000 km1,2 all'anno, seguiti da quelli dei Paesi Bassi (14.800 km1,2). La maggioranza dei proprietari europei di veicoli elettrici (69%1) e' soddisfatta dell'attuale infrastruttura di ricarica disponibile e la vede come un'opportunita' positiva per coloro che passeranno alla mobilita' elettrica. Allo stesso modo, quasi un quarto (23%1) dice che il falso mito piu' comune e' che l'attuale infrastruttura di ricarica non e' adeguata. Quasi la meta' (47%1) degli automobilisti ICE europei afferma che il principale vantaggio di un'auto a benzina o diesel e' la maggiore autonomia. Nel 30%1 di chi non prende in considerazione un veicolo elettrico, la maggioranza (58%1) teme la loro bassa autonomia di percorrenza. Sempre dalla ricerca, fra i proprietari europei di vetture benzina o diesel emerge che: Il 38%1 ritiene che il fattore di scelta piu' importante di un EV sarebbe una maggiore autonomia. Il 32%1 sarebbe attratto dalla facilita' di ricarica. Il 30%1 dice che una migliore infrastruttura di ricarica lo convincerebbe a cambiare. Questi timori sono del tutto assenti in chi ha gia' scelto un'auto elettrica. Il 70%1 degli attuali proprietari europei di veicoli elettrici afferma che l'autonomia di percorrenza e' migliore delle aspettative. Pertanto proprio l'autonomia non dovrebbe essere un deterrente per i proprietari di vetture ICE per passare a un EV. "Con l'imminente ampia diffusione dei veicoli elettrici e con la tecnologia che continua ad arricchire la vita di chi li ha scelti, possiamo dire che i risultati positivi di questa ricerca dovrebbero aiutare i proprietari di vetture benzina e diesel a cambiare opinione su veicoli elettrici, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia.", ha continuato Arnaud. L'indagine mette in evidenza i diversi punti di vista in merito a ricarica e infrastrutture da parte dei proprietari EV e ICE. Il 56% di proprietari ICE che non stanno considerando un veicolo elettrico ritiene che non ci siano abbastanza punti di ricarica. Il 56% pensa che gli EV siano piu' costosi da acquistare rispetto ai loro equivalenti a benzina/diesel. Tuttavia, piu' di un quarto degli automobilisti europei di veicoli elettrici afferma che l'esaurimento della carica (28%1), il tempo di ricarica (30%1) e il fatto che i veicoli elettrici siano costosi (31%1) sono tra i maggiori falsi miti degli EV. Nell'ultima puntata della serie "La mia vita con una Nissan LEAF", i proprietari della Nissan LEAF raccontano cosa gli piace di piu' dell'essere proprietari di un veicolo elettrico: l'autonomia, la tecnologia avanzata, la sicurezza e altro ancora. Luis Charro, 84 anni, spagnolo, ha deciso di passare a da quando e' in pensione. Motivato dai benefici che il suo EV ha sul clima, Luis ha deciso di far installare dei pannelli solari presso la sua abitazione per caricare la vettura. Luis e' rimasto sorpreso di come si sia adattato velocemente alla mobilita' elettrica e alla tecnologia avanzata della sua LEAF, dimostrando che non e' mai troppo tardi per passare a un EV. Edwin Glaser vive nei Paesi Bassi dove i continui miglioramenti delle infrastrutture di ricarica, insieme alle novita' tecnologiche di Nissan LEAF, lo fanno sentire a suo agio quando percorre lunghe distanze. Marco Massullo, che fa il tassista a Roma, non puo' fare a meno di una grande autonomia di percorrenza ed e' rimasto cosi' colpito dalla sua Nissan LEAF, che e' gia' alla sua terza LEAF. Infine, Maria Jansen, norvegese, ha da poco festeggiato la sua LEAF che e' la numero 500.000 prodotta al mondo. Con la sua nuova 62KWh, Maria gode di una maggiore autonomia e di una migliore esperienza di guida. Con la sua famiglia che vive in Svezia, ha una maggiore tranquillita' sapendo che la sua LEAF puo' affrontare lunghi viaggi con facilita'. Durante il primo decennio dal lancio, Nissan LEAF e' stata scelta da oltre 500.000 clienti in tutto il mondo, che hanno complessivamente percorso una distanza pari a 400.000 volte il giro della Terra. "Questo e' un momento importante per l'industria automobilistica. Con Nissan Ariya, il crossover coupe' 100% elettrico, e il nuovo Qashqai con tecnologia e-POWER stiamo ampliando la nostra gamma di veicoli elettrificati e ci sara' piu' scelta per tutti i clienti che stanno pensando di passare alla mobilita' elettrica, per il bene del nostro pianeta", ha continuato Arnaud Charpentier. Ogni video della serie "La mia vita con una Nissan LEAF" offre testimonianze di vita reale e di come la mobilita' elettrica sia un piacevole stile di vita. Per scoprire la storia dei clienti visita Nissan Stories. . tvi/com 03-Giu-21 17:22