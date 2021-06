Mottarone, nuove indagini su un altro impianto di Nerini

VERBANIA - Due inchieste per altrettanti incidenti avvenuti nel 2017 e 2019 sul Mottarone sono in corso a Verbania: la circostanza è presente negli atti del procedimento sulla sciagura dello scorso 23 maggio, costata la vita a 14 persone, perché l’impianto interessato è la Alpyland, gestito da Luigi Nerini, uno degli indagati per il caso della funivia. Dopo la diffusione del filmato dell’emittente tedesca Zdf, il caposervizio Tadini sostiene che prima del 2021 «i forchettoni non sono stati mai adoperati con gente a bordo».