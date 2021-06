ë-Jumpy Hydrogen, Citroën offre la piu' ampia gamma elettrificata

Citroën ë-Jumpy Hydrogen, associando alle batterie una pila a combustibile a idrogeno, offre una maggiore autonomia in modalita' elettrica senza scendere a compromessi sulle capacita' del veicolo. Con un'autonomia di oltre 400 km e un rifornimento di idrogeno in meno di 3 minuti, prefigura il veicolo commerciale leggero elettrico del futuro. L'intera gamma dei veicoli commerciali di Citroën sara' elettrificata entro il 2021 con ë-Jumpy gia' in commercio e My Ami Cargo, ë-Berlingo Van, ë-Jumpy Hydrogen ed ë-Jumper in arrivo nel secondo semestre. Il marchio del Double Chevron dimostra cosi' la sua capacita' di proporre soluzioni moderne, tecnologiche e accessibili, per soddisfare i molteplici utilizzi e le diverse esigenze di mobilita' dei clienti. Citroën si posiziona come la risposta per i professionisti. "ë-Jumpy Hydrogen completa la nostra gamma di veicoli commerciali leggeri. La sua architettura, che associa pila a combustibile a idrogeno e batteria, fornisce al nostro furgone il meglio di entrambe le tecnologie. L'integrazione dei vari componenti e' frutto di una progettazione ingegnosa, in modo che le loro dimensioni non influiscano sulla capacita' di carico del veicolo, parametro essenziale per i professionisti di questo segmento. ë-Jumpy Hydrogen soddisfa le esigenze e gli utilizzi dei professionisti, che beneficeranno di un'autonomia di oltre 400 km, di un minor impatto della temperatura esterna sull'autonomia, di un tempo di ricarica di soli 3 minuti e della capacita' di recuperare piu' energia nelle fasi di decelerazione" dice Laurence Hansen, Direttrice Prodotto e strategia Citroën. . tvi/com 04-Giu-21 12:19