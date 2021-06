Strage funivia, continuano senza sosta le indagini

VERBANIA - Continuano «senza sosta», per "ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilirne con certezza le responsabilità», le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Verbania sulla funivia del Mottarone. Il ricordo delle 14 vittime dello scorso 23 maggio, e dell’impegno dei carabinieri nelle operazioni di soccorso e nelle indagini, in occasione della festa per i 207 anni dell’Arma presso la sede del Comando Provinciale.

La cerimonia alla presenza del prefetto del Verbano Cusio Ossola, Angelo Sidoti, e del comandante provinciale, colonnello Alberto Cicognani.

Tra le principali operazioni dell’ultimo anno è stata ricordata anche quella sul Mottarone. «Le prime attività dei Carabinieri si sono concentrate nel soccorso ai feriti, nell’identificazione delle vittime e nei rilievi tecnici volti a ricostruire l’accaduto - osserva il Comando provinciale -. La successiva attività investigativa ha portato ad indagare in breve tempo tre soggetti ritenuti responsabili, almeno sulla base di quanto ricostruito sinora, dell’accaduto»