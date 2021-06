Fiat e Alpitour insieme per riprendere a viaggiare

Fiat e Alpitour, due brand storici e rappresentativi del miglior Made in Italy, promuovono congiuntamente un'iniziativa per supportare il turismo, una delle voci piu' significative per il PIL nazionale, ed essere concretamente accanto a tutti gli italiani affinche' possano pianificare i propri viaggi, anche su strada, con tutta la tranquillita' di guidare un'automobile nuova. Nel dettaglio, dal mese di giugno, chiunque effettui un test drive a bordo di un modello Fiat presso la rete ufficiale ricevera' un buono del valore di 100 Euro che potra' riscattare collegandosi alla piattaforma my.alpitourworld.com e inserendo il codice ricevuto presso il dealer. Chi invece acquistera' una vettura della gamma Fiat ricevera' un voucher da 300 Euro che potra' essere riscattato recandosi in agenzia di viaggio oppure contattando il Call Center al numero 01119690202. A supporto dell'iniziativa e' previsto uno spot televisivo che verra' diffuso dal 6 al 19 giugno sui canali TV e web. La colonna sonora del filmato e' il brano "Uno" di Ermal Meta, l'artista poliedrico e da sempre attento alle tematiche sociali e culturali del nostro tempo. Per Fiat, uno dei temi piu' attuali e' quello del rinnovamento del parco circolante e dell'accessibilita' democratica alle tecnologie piu' sofisticate, e nel videoclip di "Uno" compare la Fiat 500 con la motorizzazione mild hybrid da 70 CV: un'unita' di potenza ibrida efficiente, compatta e leggera che regala un'esperienza di guida divertente e confortevole, oltre a ridurre consumi e emissioni. Lanciata nel 2020 sulla 500, insieme alla Panda, la tecnologia mild hybrid ha rappresentato l'ingresso di Fiat nel mondo dell'elettrificato e in brevissimo ha portato il brand ad essere un indiscusso benchmark in Europa per la mobilita' urbana elettrificata, rendendo l'ibrido accessibile a tutti. Grazie ai nuovi incentivi Fiat e con finanziamento, si puo' accedere alla gamma Hybrid a partire da 9.500 Euro oltre oneri finanziari, e in piu', per tutto il mese di giugno, l'ulteriore convenienza dei voucher promossi insieme ad Alpitour, che da 70 anni rappresenta la piu' importante e poliedrica realta' turistica italiana. . tvi/com 05-Giu-21 15:57