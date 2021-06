Johnson a G7: mondo vaccinato entro 2022

LONDRA - Completare le vaccinazioni anti-Covid in tutti i Paesi del mondo "entro la fine" del 2022. E' l'impegno che il premier britannico Boris Johnson chiede ai colleghi capi di Stato e di governo del G7 di condividere, a una settimana dal vertice che egli stesso ospiterà sotto la presidenza di turno del Regno Unito. L'obiettivo - spiega - è assicurare che una "terribile pandemia" come quella subita questi mesi dall'umanità non si ripeta "mai più", e al contempo offrire una guida per la ricostruzione ispirata "ai valori" della democrazia. (ANSA)