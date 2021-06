Al Roland Garros forfait di Federer, Berrettini vola ai quarti

PARIGI (FRANCIA) - Roger Federer, dopo il bel successo di ieri sera nel terzo turno del singolare maschile del Roland Garros, contro il tedesco Dominik Koepfer, ha alzato bandiera bianca. E' ufficiale, infatti, il ritiro del campione svizzero dal Major francese. "Ogni partita devo rivalutare la situazione e vedere la mattina dopo in che stato mi sveglio e come sta il mio ginocchio", aveva dichiarato Federer nella notte. Evidentemente le sue condizioni non erano ottimali oggi e, anche in via precauzionale in vista di Wimbledon, il 39enne di Basilea ha deciso di dare forfait. A beneficiare di tutto ciò è il romano Matteo Berrettini, che vince dunque per ritiro dell'avversario elvetico la gara degli ottavi (in programma, in teoria, domani) e approda ai quarti di finale della kermesse parigina. Ora attenderà il vincente del match fra il numero uno del mondo, Novak Djokovic, e il toscano Lorenzo Musetti. . pdm/red 06-Giu-21 17:01