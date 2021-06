Covid, marcatura CE per il test fai-da-te nasale antigenico di Roche

MONZA - Roche ha annunciato di aver ottenuto la marcatura CE per il Self test rapido nasale per la rilevazione dell'antigene Sars-CoV-2 che consente alle persone di testarsi in autonomia. Il test sara' disponibile nei mercati che accettano la marcatura CE presso le farmacie e altri punti vendita dedicati al pubblico, in confezioni da cinque test. Lo comunica l'azienda. Una prima versione del test e' gia' stata resa disponibile come test autodiagnostico in diversi mercati europei a seguito di speciali percorsi approvativi locali a partire da febbraio 2021. Con la marcatura CE, il test rapido dell'antigene SARS-CoV-2 per l'autodiagnosi del Covid-19 ha ricevuto l'approvazione ufficiale che segue il tradizionale percorso di certificazione e pertanto puo' ora essere utilizzato nei mercati in cui, ad oggi, non erano ancora stati avviati speciali percorsi approvativi locali. Chiunque puo' eseguire il test comodamente presso la propria abitazione e in autonomia utilizzando un tampone nasale (2 cm nella cavita' nasale), seguendo semplici istruzioni e senza la presenza di un operatore sanitario. Il test fornisce risultati in appena 15 minuti e puo' aiutare a verificare l'eventuale positivita' al virus in qualsiasi contesto. Nel caso di bambini o minori, il test deve essere effettuato da un adulto o sotto la stretta supervisione di un adulto. Nell'ambito della graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali fra cui quelle aggregative, questo test costituisce uno strumento importante che puo' aiutare le persone a prendere decisioni informate e a ridurre il rischio di trasmissione del virus. "Mentre il mondo si prepara a riaprire, i test fai-da-te di alta qualita' svolgeranno un ruolo importante nella battaglia contro la pandemia - ha commentato Thomas Schinecker, CEO di Roche Diagnostics -. La possibilita' di effettuare in autonomia e regolarmente il test presso la propria abitazione puo' ridurre la pressione sui sistemi sanitari, aiutando ad identificare rapidamente le persone con il piu' alto potenziale di essere infettive e consentendo loro di agire immediatamente consultando il proprio medico, gestendo l'infezione in modo appropriato e proteggendo gli altri". . fsc/com 08-Giu-21 13:41