Fiat scende in campo per supportare gli Azzurri del calcio

Fiat in qualita' di Top Partner della FIGC e Auto Ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio torna in campo a festeggiare gli Azzurri impegnati nella EURO 2020 in programma a Roma e in altre 10 citta' europee, dall'11 giugno all'11 luglio 2021. E celebra la ripartenza della Nazionale e dell'Italia con un nuovo spot - on air in tv e sul web al seguente link. Da sempre il filo rosso della passione che unisce Fiat, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e gli italiani e' quell'unione di intenti che si traduce nel tifare la stessa bandiera e nell'amore per la Nazionale. "La Nazionale di Calcio - ha commentato Olivier Francois, CEO del marchio Fiat e CMO di Stellantis - e' il simbolo dei valori sportivi e umani e raccoglie intorno a se' milioni di appassionati, portando nel mondo l'immagine positiva del nostro Paese, proprio come fa il marchio Fiat. Questo storico sodalizio esprime valori comuni capaci di spingere il Brand e la Federazione verso le sfide del futuro". Il legame con il brand Fiat, infatti, e' il coronamento di un percorso iniziato oltre un secolo fa e che ha sempre visto Fiat e l'Italia camminare insieme nella loro evoluzione sociale, industriale e culturale. Un percorso che oggi per il Brand si traduce anche nella volonta' di supportare iniziative e progetti che promuovono i principi di democraticita' e inclusione che sono poi i valori universali e condivisi con il mondo dello sport. "Tradizione e innovazione sono nel DNA di FIAT e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - afferma Gabriele Gravina, Presidente della FIGC - e sono anche i punti di forza di questa Nazionale che e' gia' diventata simbolo di ripartenza per tutto il Paese. L'esuberanza e la voglia di stupire degli Azzurri di Mancini si legano alla perfezione col messaggio inviato con questa nuova campagna". Dopo mesi di stop e' tempo di ripartire con slancio e ottimismo verso un futuro migliore. Lo spot Fiat vuole celebrare la vittoria piu' grande dell'Italia: da un lato poter finalmente tornare per le strade a festeggiare la squadra azzurra, dall'altro sostenere la ripartenza del nostro Paese e quel desiderio di tornare liberi di muoversi e viaggiare nel segno di una mobilita' sempre piu' sostenibile come quella di Fiat 500 e Panda Hybrid, protagoniste della campagna pubblicitaria. Le immagini di strade vuote e borghi deserti che scorrono nello spot Fiat non sono piu' sinonimo di chiusura: ora gli italiani sono a casa a tifare azzurro prima di scendere in strada a festeggiare la Nazionale. E come colonna sonora e' stato scelto il brano "Uno" di Ermal Meta, il cui videoclip musicale aveva visto la partecipazione di una Fiat 500 Sport in versione Hybrid. Il brano s'inserisce perfettamente nel racconto dello spot con la sua carica di passione, la stessa che contraddistingue tutti i tifosi azzurri. Il sostegno dell'Italia del pallone da parte di Fiat prosegue anche all'interno di Casa Azzurri, promossa e organizzata dalla FIGC, gli oltre 5000 metri quadrati di spazio indoor che sorgono vicino allo Stadio, pronti ad ospitare tifosi, atleti, giornalisti e sponsor. Qui, la protagonista sara' la Nuova 500, l'oggetto del desiderio della nuova mobilita' urbana: bella, tecnologica, sostenibile e connessa. . tvi/com 08-Giu-21 17:18