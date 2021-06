Aiways si affida a Koelliker per commercializzazione in Italia

ROMA - Aiways, fornitore di servizi di mobilita' personale con sede a Shanghai, ha avviato una collaborazione con il Gruppo Koelliker con l'obiettivo di sviluppare opportunita' di vendita nel mercato automobilistico italiano. Gli acquirenti italiani di veicoli elettrici potranno ordinare Aiways U5, gia' in vendita in cinque paesi europei, presso la rete di concessionarie del Gruppo Koelliker nel corso di quest'anno. Alex Klose, executive vice president of Overseas Operations di Aiways, ha commentato: "Il mercato italiano era da diverso tempo nel nostro radar e siamo ora lieti di collaborare con un'azienda che puo' vantare l'esperienza di Koelliker in questo ambito. Il nostro prodotto e la distribuzione Koelliker ci consentiranno di far apprezzare il marchio Aiways al pubblico italiano interessato ai veicoli elettrici". Luca Ronconi, Ceo del Gruppo Koelliker, ha commentato: "Esiste un enorme potenziale per un Suv elettrico di alta qualita' e innovativo nel mercato italiano e Aiways U5 e' il contender perfetto. Vantiamo numerosi anni di esperienza nella vendita di veicoli stranieri agli acquirenti italiani e ora e' il momento giusto per introdurlo". Da maggio 2020, Aiways ha esportato oltre 2.500 modelli Aiways U5 ed e' diventata la prima startup cinese di veicoli elettrici a vendere auto in Europa. Durante il Salone dell'Auto di Milano Monza, il Gruppo Koelliker esporra' due modelli Aiways U5 e i visitatori italiani avranno l'opportunita' di provare l'auto personalmente. . ads/com 09-Giu-21 16:59