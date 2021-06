Al via ordini nuova serie speciale Jeep Renegade Impulse

TORINO - Nelle concessionarie Jeep in Italia si aprono gli ordini della nuova Jeep Renegade Impulse, la serie speciale in edizione limitata disponibile con la tecnologia ibrida plug-in 4xe da 190 Cv o con il propulsore Multijet II da 130 Cv. Basata sul ricco allestimento Limited arricchito dal Function Pack e dai cerchi in lega da 18", la serie speciale Impulse celebra la partnership con Marvel Studios e debutta insieme alla nuova serie originale "Loki", disponibile in streaming ogni mercoledi' da oggi, esclusivamente su Disney+. Per personalizzare ulteriore la serie speciale, e' stato realizzato un pack adesivi che riprende il key visual della campagna digital. Due vetture in una, come espresso con efficacia dal layout tecnico della propulsione ibrida Jeep 4xe PHEV: il sistema integra due motori elettrici e un pacco batteria da 11,4 KWh con l'efficiente motore da 1,3 litri turbo benzina e cambio automatico a sei marce. La prima con propulsione a batteria, che fa funzionare un motore elettrico alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio ad alta tensione situato sull'asse posteriore, la seconda a propulsione termica con motore a combustione interna montato sull'avantreno. . ads/com 09-Giu-21 17:35