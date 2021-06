Djokovic elimina Berrettini ai quarti del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) - Novak Djokovic è l'ultimo semifinalista del Roland Garros maschile, secondo slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il serbo, numero uno al mondo, ha sconfitto sul Centrale "Philippe Chatrier" nei quarti del torneo parigino l'azzurro Matteo Berrettini, numero 9 del ranking, in quattro set con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7 (5), 7-5 dopo 3h28' di gioco. Il match è stato interrotto sul 3-2 per Djokovic nel quarto set per circa 20' intorno alle 23, ora di inizio del coprifuoco, per fare uscire gli spettatori. In semifinale, per Djokovic sarà atto numero 58 della sfida infinita contro Rafa Nadal, nel riepilogo della finale nell'inedita edizione autunnale del torneo. L'altra semifinale vedrà opposto il greco Stefanos Tsitsipas al tedesco Alexander Zverev. . gm/red 09-Giu-21 23:55