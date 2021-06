Anteprima mondiale del nuovo Lexus NX

Con il nuovo NX Lexus apre un nuovo capitolo, introducendo nuove direzioni nel design esterno e interno, nuovi propulsori, tra cui il primo ibrido elettrico plug-in di Lexus, miglioramenti dinamici che offrono un'esperienza di guida piu' gratificante e connessa, multimedia e connettivita' di nuova generazione e l'uso di tecnologie avanzate per livelli piu' elevati di sicurezza, comfort e praticita'. Sostituisce un modello di successo per Lexus in Europa, con piu' di 170.000 unita' vendute dalla sua introduzione nel 2014. La maggior parte di queste vetture sono state vendute a clienti nuovi per Lexus, aspetto fondamentale per la crescita del brand in Europa. Per consolidare questo risultato e fornire un nuovo prodotto convincente ai clienti che oggi si aspettano molto di piu' dal loro veicolo, Lexus ha effettuato una riprogettazione totale di NX. La sua ambizione e il suo impegno sono dimostrati da grandi progressi in termini di prestazioni, maneggevolezza ed efficienza e da uno sbalorditivo 95% di nuove parti del veicolo. Lexus ha mantenuto un approccio centrato sull'uomo in tutto, fattore determinante per fornire l'essenza della qualita' del nuovo NX: "Feel More in Every Moment". Dopo l'anteprima ufficiale del 12 giugno, il nuovo NX sara' lanciato sui mercati europei nell'ultimo trimestre del 2021. . tvi/com 12-Giu-21 19:22