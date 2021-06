Michelin potenzia servizio ONCall per interventi piu' tempestivi

Michelin potenzia il servizio di assistenza ONCall per fornire un'assistenza stradale ancora piu' tempestiva. Al seguito di un rinnovamento tecnico e tecnologico omnicomprensivo, il servizio Michelin ONCall dedicato alle esigenze dei clienti autotrasportatori punta a minimizzare ulteriormente i tempi di fermo macchina legati all'attesa, ed alla risoluzione, di problematiche derivanti dagli pneumatici. L'assistenza, fornita sulla rete italiana, godra' di importanti modifiche al rinnovato ONCall - servizio gia' attivo da tempo su tutta la rete stradale ed autostradale Europea - che eleveranno ulteriormente la qualita' del servizio di assistenza attraverso capacita' d'intervento ancora piu' capillari, rapide ed efficaci sulla rete stradale italiana. Il mezzo pesante bloccato su strada e' una situazione critica nell'ottica del rispetto dei tempi di consegna oltre che estremamente stressante per l'autista. La tempestiva operativita' di ONCall dalla richiesta di soccorso alla risoluzione del problema e' un servizio essenziale per ogni autotrasportatore. La nuova proposta Michelin ONCall vuole contribuire alla serenita' degli autotrasportatori offrendo assistenza immediata, competente e professionale. Per mettersi in contatto con il servizio ONCall e' sufficiente chiamare il numero +393456195445. Il numero e' attivo H24, 7/7 e per 365 giorni l'anno ed il Customer Care, che prendera' in carico la richiesta di assistenza, punta a rispondere nel lasso di un minuto con l'obiettivo di risolvere il problema entro due ore dalla telefonata. Le tariffe d'intervento dedicate sono due (assistenza sul territorio Nazionale oppure Internazionale) con l'impegno di inviare la fattura relativa al servizio fornito in Italia entro 3 giorni dall'intervento. L'ottimizzato servizio ONCall di Michelin, ideato per offrire assistenza agli pneumatici autocarro, combina rapidita', semplicita' ed efficacia attraverso tempi di reazione ridotti, tariffe chiare e supporto logistico. . tvi/com 15-Giu-21 20:31