Auto usate sempre più apprezzate da italiani, "e-commerce" parola chiave

ROMA - Possedere un'auto ha raggiunto una significativa popolarità nell'ultimo anno. Nel caso dell'Italia, il numero di consumatori che considera l'auto come principale mezzo di trasporto quando ci lasceremo alle spalle l'emergenza sanitaria è salito all'89%, percentuale superiore alla media europea. E' quanto risulta dal primo CarNext Mobility Insights Report di CarNext, marketplace online paneuropeo di auto usate di alta qualità, che rivela la fiducia nell'acquisto online di auto usate fra i consumatori. Tra i risultati principali emerge che i consumatori sono sempre più interessati al second-hand delle auto, millennial in particolare. Il 69% degli intervistati italiani ha comprato o considerato l'acquisto di un'auto usata negli ultimi 12 mesi, percentuale superiore alla media europea, che sale fino all'80% tra i millennial (24-35). Quasi la metà dei rispondenti europei, 47% in Italia, ha dichiarato di essere più propenso ad acquistare un'auto usata oggi rispetto a cinque anni fa; l'85% di questi conferma che ciò è dovuto alla possibilità di trovare auto usate di qualità superiore sul mercato. La consapevolezza ambientale guida anche la domanda di auto usate: in linea con la media europea, tra gli italiani partecipanti al sondaggio 8 su 10 considerano importante l'impatto ambientale al momento di acquistarle. Aumenta la fiducia dei consumatori nell'e-commerce come canale di vendita delle auto usate: 1 intervistato su 3 dichiara che prenderebbe in considerazione l'acquisto di un'auto online (40% in Italia, risultato fra i più alti a livello europeo). Tra le motivazioni di questa scelta, per gli italiani emergono l'abitudine di fare la maggior parte degli acquisti online sviluppata nell'ultimo anno (57%) e la comodità di comparare prezzi e recensioni da casa (54%). Dalisa Iacovino, Country Manager di CarNext Italia, commentando il rapporto, sottolinea che "Il CarNext Mobility Insights Report rivela molti fattori che influenzano l'evoluzione del mercato dell'auto usata e fotografa il trend che vede i consumatori come appassionati acquirenti di veicoli online. Questo è in parte un riflesso della crescita generale dell'e-commerce, ma è anche la dimostrazione di una maggiore fiducia nell'utilizzo di piattaforme digitali sicure come CarNext. La crescente importanza del 'riuso' tra i consumatori sempre più consapevoli rappresenta per CarNext un'enorme opportunità, in quanto sempre più persone scelgono le auto usate di alta qualità a prezzi accessibili per soddisfare le proprie esigenze di mobilità per il futuro". . abr/com 16-Giu-21 18:01