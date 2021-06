Centrodestra, Salvini "No partiti unici fondati da sera a mattina"

ROMA - "I partiti unici non si fondano dalla sera alla mattina. Un conto è lavorare insieme e federarsi collaborando su proposte di legge, come la riforma del fisco e della giustizia. Ma no a partiti unici fondati dalla sera alla mattina perché non possono funzionare". Così il segretario della Lega Matteo Salvini. "Mi accontento di riunire i diversi centrodestra in Italia e in Europa. Su questo sto lavorando e a luglio ci sarà un'altra riunione Polonia per parlarne", prosegue. "Sulla riforma del fisco e della giustizia il centrodestra deve avere una sola voce per dare un valore aggiunto a Draghi e all'Italia", osserva. Quanto alla situazione Covdi, per il leader della Lega "il peggio è alle spalle. Gli italiani meritano fiducia, libertà, lavoro e rispetto. Lo stato di emergenza non c'è già nei fatti. Lo stato di emergenza non c'è negli ospedali, né nelle fabbriche. È invece necessario accelerare sul ritorno alla normalità. Ci sono interi settori produttivi ancora fermi nonostante tutta Italia sia in zona bianca. "Se l'emergenza non c'è sarebbe un bel segnale culturale, sanitario e psicologico dire che, con cautela e prudenza, il peggio è alle spalle", conclude. . mpe/ads/red 16-Giu-21 18:38