Atlanta a un passo da finale Eastern Conference Nba

NEW YORK (STATI UNITI) - Primo match ball per Atlanta. Gli Hawks vincono 109-106 gara-5 delle semifinali della Eastern Conference dell'Nba e si portano sul 3-2 nella serie con i Philadelphia 76ers, ad un passo quindi dalla finale. Di fronte ai quasi 19mila spettatori del Wells Fargo Center di Philadelphia, il quintetto georgiano, che nel corso del match si ritrova anche a -26, sfrutta la vena realizzativa di Trae Young, top-scorer della serata con un bottino personale di 39 punti, 2 in più dell'idolo di casa Joel Embiid; tra gli ospiti buona partita anche di Danilo Gallinari, che firma 16 punti in 31 minuti di impiego, impreziositi da 8 rimbalzi e un assist. Sul 3-2, nella Western Conference, anche i Los Angeles Clippers, che superano per 119-111 Utah Jazz in gara-5 di semifinale. Paul George assoluto protagonista con 37 punti all'attivo. Già in finale i Phoenix Suns. . mc/red 17-Giu-21 08:00