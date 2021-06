Chiesa "Siamo qui per arrivare fino in fondo"

FIRENZE - "Siamo qui per arrivare fino in fondo, quindi facciamo tutti bene a sognare". Federico Chiesa, in conferenza stampa a Coverciano, non fa mistero delle ambizioni azzurre a Euro2020. "Mister Mancini tiene in considerazione tutti e 26 gli uomini convocati, come ha detto lui non ci sono 11 titolari. Noi dobbiamo farci trovare pronti. Ognuno è importante per raggiungere l'obiettivo, tutti possiamo dare una mano in un determinato momento". E proprio Chiesa potrebbe aspirare a una maglia da titolare nella gara di domenica contro il Galles. "E' una squadra forte, molto tenace, che ci dara' battaglia - sottolinea l'esterno della Juventus - Ha giocatori veramente importanti, di livello internazionale, uno su tutti Gareth Bale. Ramsey? E' un giocatore intelligentissimo e fortissimo, mi ci sono allenato insieme - prosegue sul compagno di squadra in bianconero - Ha qualita', purtroppo quest'anno è stato penalizzato dagli infortuni. Siamo anche amici fuori dal campo". "Per arrivare fino in fondo dobbiamo affrontare nazionali forti come Belgio e Francia, ce la giocheremo - ha assicurato ancora Chiesa - Siamo arrivati ad una maturità che ci puo' consentire di affrontare queste nazionali". Dal giocatore della Juventus arrivano, a nome di tutta la squadra, le condoglianze alla famiglia di Giampiero Boniperti ("Abbiamo perso un'icona del calcio italiano e mondiale") e, restando in orbita bianconera, sul ritorno in panchina di Allegri commenta: "Non l'ho ancora sentito, comunque tengo ancora a ringraziare mister Pirlo per la fiducia che mi ha dato quest'anno. Saro' felice di incontrare mister Allegri e di lavorare per lui". . lc/glb/red 18-Giu-21 14:38