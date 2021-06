Covid, 1.147 nuovi casi e 35 decessi con tasso positivita' a 0,53%

ROMA - Ancora un nuovo calo dei casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 1.147 nuovi casi con una riduzione, rispetto le 24 ore precedenti, di 178 unita'. Cio' pero' con un numero superiore di tamponi processati, 216.026 e che determina un tasso di positivita' dello 0,53%. Leggera discesa dei decessi, 35 (-2). I guariti sono 7.648, il numero degli attualmente positivi si riduce di 6.536, con un numero totale pari a 92.072. Per quanto riguarda i ricoverati, si registra anche oggi una riduzione tra coloro che si trovano nei reparti ordinari: sono 2.680, in flessione rispetto a ieri di 208 pazienti. In discesa pure le terapie intensive, 416 (-28,) ma con 11 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 88.976 persone. Prima regione per numero di nuovi casi oggi e' la Sicilia (170), seguita da Lazio (147) e Lombardia (114). . tai/ads/red 18-Giu-21 18:30