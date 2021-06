Citroen Ami 100% Electric anche per clienti business e partite Iva

ROMA - Dopo l'apertura dell'ordinabilita' ai Clienti privati, ora Ami -100% ëlectric e' ordinabile in Italia anche da parte dei Clienti Professionisti, dotati di Partita IVA oppure Aziende. L'esperienza cliente si svolge attraverso un percorso 100% online sul sito https://www.citroen.it/ami con lo scopo di semplificare la vita quotidiana dei clienti nell'accesso alla mobilita'. Un processo di acquisto che si completa in pochi semplici passaggi, in ogni istante, ovunque, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A supporto del cliente, in aggiunta a questo percorso 100 % digitale, la rete dei Concessionari Citroën resta sempre a completa disposizione. Infatti, sara' sempre possibile scegliere di acquistare o ritirare la propria AMI presso un concessionario Citroën aderente. "Ami - 100% ëlectric facilita la vita di tutti i giorni in citta', secondo i nuovi stili di consumo. Oggetto di mobilita' innovativo, ha un posizionamento di prezzo inedito, con offerte differenziate e calibrate all'uso reale del cliente - si legge in una nota -. L'obiettivo della Marca e' quello di soddisfare tutte le esigenze di spostamento dei clienti, anche i professionisti e i possessori di Partita IVA, per una mobilita' completamente elettrica individuale oppure condivisa all'interno delle Aziende. Un professionista che vuole percorrere in tutta tranquillita' i suoi tragitti quotidiani casa-lavoro oppure un imprenditore che ha bisogno di raggiungere i suoi clienti in centro citta' senza alcuna limitazione ora puo' lasciarsi sedurre da Ami. Ami - 100% ëlectric si adatta all'utilizzatore e propone diverse soluzioni di utilizzo per essere realmente accessibile a tutti". . sat/com 21-Giu-21 16:38