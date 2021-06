Covid, Meloni "Numeri parlano chiaro, un disastro la gestione Speranza"

ROMA - «Il Ministro Speranza annuncia trionfante l'abolizione dell'obbligo di mascherine all'aperto in zona bianca a partire dal 28 giugno. Quanta grazia, Ministro. Siamo tra le ultime Nazioni in occidente ad abolire un obbligo assurdo, privo di qualsiasi fondamento scientifico e il Ministro della Salute ha pure la faccia tosta di rivendicare il risultato. La realtà è che la sua catastrofica gestione dell'emergenza sanitaria ha visto l'Italia tra le Nazioni che hanno il più alto tasso di mortalità da Covid-19, nonostante le restrizioni più stringenti. I numeri parlano chiaro e inchiodano in maniera incontrovertibile il disastro della gestione Speranza». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. . sat/red 22-Giu-21 08:33