Nuova Opel Corsa l'auto piu' venduta in Gran Bretagna

MILANO - La Nuova Opel/Vauxhall Corsa e' la piu' venduta tra le auto nuove quest'anno nel Regno Unito, secondo gli ultimi numeri sulle immatricolazioni rilasciati dalla Societa' dei Costruttori di Motori e Commercianti (SMMT). La nuova Opel/Vauxhall Corsa e' stata finora la vettura piu' venduta del Regno Unito quest'anno, con 20.024 immatricolate nei primi cinque mesi del 2021. I modelli elettrici di Opel/Vauxhall, tra cui Corsa-e e Vivaro-e, sono anche i modelli piu' venduti nei loro segmenti, poiche' il marchio continua la sua espansione nel mercato elettrico con l'obiettivo di offrire una variante elettrificata di tutta la sua gamma di modelli entro il 2024. La Opel/Vauxhall Corsa-e 100% elettrica e' stata la nuova auto elettrica piu' venduta nel settore delle piccole vetture elettriche a batteria, con 2.204 immatricolazioni, mentre Opel/Vauxhall Vivaro-e rimane il veicolo commerciale leggero elettrico piu' venduto nel Regno Unito, con 874 immatricolazioni nel 2021. Opel/Vauxhall e' ora uno dei pochi costruttori in grado di offrire ai clienti privati e alle flotte una gamma completa di veicoli commerciali elettrici, dopo l'annuncio del suo nuovo Opel/Vauxhall Movano-e all'inizio di maggio. Paul Willcox, Managing Director Vauxhall, ha dichiarato: "Come marchio britannico, e' fantastico vedere la Corsa rimanere la nuova auto piu' venduta del Regno Unito. Con le auto elettriche e le vendite di furgoni elettrici che continuano a crescere a un ritmo rapido, siamo anche molto orgogliosi di vedere la nuova Corsa-e e il nuovo Vivaro-e in cima alle classifiche di vendita nei rispettivi segmenti e di offrire ai clienti la possibilita' di scegliere prodotti elettrificati a prezzi accessibili". Maggio e' stato il primo mese pieno in cui i saloni in tutto il Regno Unito sono stati autorizzati a riaprire al pubblico a seguito del graduale allentamento delle restrizioni COVID-19 da parte del governo. La nuovissima Opel/Vauxhall Corsa di quinta generazione e' disponibile con propulsore completamente elettrico o con una scelta di motori a benzina o diesel efficienti. La Opel/Vauxhall Corsa-e a emissioni zero e' la vincitrice del "Volante d'Oro 2020", grazie alla sua autonomia di 337 km secondo il ciclo WLTP, prezzi accessibili e dinamiche di guida divertenti. Il Opel/Vauxhall Vivaro-e e' il Van internazionale dell'anno 2021. . sat/com 22-Giu-21 16:19