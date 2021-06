ROMA - Va a Massimo Ghini il 'Premio Manfredi 2021' promosso dai Giornalisti Cinematografici Italiani con la famiglia Manfredi per ricordare il grande Nino, quest'anno nel centenario della nascita. La consegna domenica prossima, 27 giugno sul palcoscenico del Teatro Antico, nella serata inaugurale della 67.ma edizione del Taormina Film Fest. Insieme alla Presidente dei Giornalisti, Laura Delli Colli sarà Luca Manfredi, in rappresentanza della famiglia, a consegnare il riconoscimento, tradizionalmente legato ai Nastri d'Argento. "Quest'anno ricorre il centenario della nascita di mio padre, Saturnino Manfredi, "in arte Nino" ed è nel suo ricordo che avrò il piacere di consegnare il premio che porta il suo nome a Massimo Ghini, un attore che stimo molto e con cui ho condiviso alcune avventure professionali proprio insieme a mio padre, che affettuosamente lo considerava un erede del suo "stile". La cerimonia avrà luogo nella bellissima Taormina, la città dove è nata mia madre Erminia e dove Nino nel 2003 ha salutato per l'ultima volta il suo pubblico nella meravigliosa cornice dell'antico "Teatro Greco". "Felice di ritirare il 'Premio Manfredi", commenta Massimo Ghini, "Per me è molto emozionante ricevere questo riconoscimento che consolida e rafforza il mio grande rapporto di amicizia con tutta la grande famiglia Manfredi. Soprattutto mi appassiona e mi commuove l'idea di passare da spettatore e ammiratore del Maestro Manfredi ad essere suo "testimonial" per la consegna del primo Premio in suo nome. Grazie a Laura Delli Colli, al Sindacato dei giornalisti e alla famiglia Manfredi". Nato nell'ambito dei Nastri d'Argento con una prima edizione celebrativa che ha premiato nel 2009 Giuseppe Fiorello, il Premio viene assegnato stabilmente a Taormina dal 2014 ed è andato negli anni a Marco Giallini, Paola Cortellesi, Carlo Verdone e Antonio Albanese, Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, Claudia Gerini, Stefano Fresi e lo scorso anno a Claudio Santamaria. . mgg/com 24-Giu-21 16:08