Covid, 927 nuovi casi e 28 decessi in 24 ore

ROMA - Lieve calo dei casi di coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi contagiati, secondo il bollettino del Ministero della Salute, e' pari a 927, con un calo di 24 unita' rispetto alle 24 ore precedenti ma cio' con un numero inferiore di tamponi effettuati, 188.191 e che determina un tasso di positivita' stabile allo 0,49%. Lieve flessione pure per i decessi, 28 (-2). I guariti nelle ultime 24 ore sono 6.566, in flessione gli attualmente positivi di 6.310 con un numero totale che si attesta su 62.309. Il trend per quanto riguarda la pressione sugli ospedali e' sempre in calo. Nei reparti ordinari sono presenti 2.027 pazienti, 113 in meno rispetto al numero rilevato ieri; pure nelle terapie intensive si verifica una riduzione, con 328 degenti pari ad un saldo complessivo, nel rapporto ingressi/uscite, in negativo di 16 ma con 12 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 59.954 persone. Per quanto riguarda le singole regioni, la regione con il maggior numero di casi oggi e' la Lombardia (155), seguita da Sicilia (119) e Campania (112). Al contrario in Molise e Valle d'Aosta si registrano rispettivamente 6 e 2 casi. . tai/sat/red 24-Giu-21 19:12