Covid, 753 nuovi contagi e 56 decessi

ROMA - Ancora un nuovo calo dei casi di coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi contagiati, secondo il bollettino del Ministero della Salute, e' pari a 753, in calo di 174 unita' rispetto alle 24 ore precedenti, cio' a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 192.541 e che determina un tasso di positivita' stabile allo 0,39%. Sostenuta crescita dei decessi, 56, 21 dei quali sono relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio 2021. Intanto sul fronte ospedaliero scendono sotto 2000 i ricoverati nei reparti ordinari; per l'esattezza sono 1.899, con un calo complessivo di 128 pazienti; riduzione che si registra anche nelle terapie intensive, dove i ricoverati sono 306, 22 in meno ma con 8 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 58.030 persone. Gli attualmente positivi flettono a 60.235. Per quanto riguarda le singole regioni, la regione con il maggior numero di casi oggi e' la Lombardia (134), seguita da Lazio (91) e Campania (77). 25-Giu-21 18:33