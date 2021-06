Covid, 782 nuovi casi e 14 decessi in 24 ore

ROMA - Si registra un calo dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dal bollettino del Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 782. Cio' a fronte di 138.391 tamponi processati che porta il tasso di positivita' allo 0,56%. Si registrano 14 nuovi decessi, mentre i guariti sono 1.336. Gli attualmente positivi flettono di 570 unita' attestandosi su un numero complessivo pari a 57.162. Per quanto riguarda i ricoveri: nei reparti ordinari ad oggi sono ricoverate 1.743 persone, rispetto ai 1.771 di ieri; 294 si trovano invece nelle terapie intensive, con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 55.125 persone. Sul fronte delle regioni, la Lombardia e' quella che registra piu' casi con un incremento di 119 unita', seguita dalla Sicilia con un incremento di 111 unita'. La Valle d'Aosta registra 2 nuovi casi di coronavirus mentre la Provincia Autonoma di Trento e quella Bolzano ne registrano entrambe 1. . cga/sat/red 27-Giu-21 17:11