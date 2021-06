In un libro i 100 anni di Moto Guzzi

MILANO - E' stato presentato a Milano Moto Guzzi 100 Anni, l'opera editoriale di Rizzoli Illustrati che celebra il mito del marchio dell'aquila, una delle case motociclistiche piu' innovative, amate e famose al mondo nell'anno del suo centesimo anniversario. Un volume che attraversa un secolo di storia con i contributi di dieci autorevoli personaggi internazionali che celebrano il loro amore per Moto Guzzi. Un volume riccamente illustrato con splendide immagini inedite nel quale i dieci autori, distinti e distanti per cultura, origine, storia personale e formazione raccontano la loro passione per le splendide moto italiane. Dal 1921 ogni singola Moto Guzzi che ha percorso le strade del mondo e' stata assemblata a mano, con cura artigianale e amore per il prodotto nello stabilimento di Mandello del Lario. Questa profonda autenticita' e' il tratto distintivo di ogni Moto Guzzi ed e' il valore riconosciuto e condiviso da dieci autori sparsi nel mondo. Un attore famoso, una scrittrice, tre appassionati giornalisti, un astronauta, un architetto di fama mondiale, un professore ad Harvard, un DJ, un grande designer. Da Londra a Hollywood, da Tokio alla Sardegna, dal Vermont a Mandello del Lario. E' un filo rosso quello che lega chi ama Moto Guzzi e quello che queste motociclette rappresentano, una passione che regala un linguaggio comune a persone e a storie tanto lontane e diverse. Si trovano cosi', idealmente insieme a parlare di amore per la motocicletta, la scrittrice Melissa Holbrook Pierson, l'attore Ewan McGregor, l'architetto Greg Lynn, i giornalisti Marco Masetti, Mat Oxley, e Akira Nishimura, DJ Ringo, il designer Tom Dixon, l'astronauta Paolo Nespoli e Jeffrey Schnapp, il professore di Harvard che ha anche curato il volume. Moto Guzzi rilegge i suoi primi cento anni, con il contributo di questi autori straordinari, mentre prepara i prossimi cento. E' stato un secolo di splendide motociclette, di vittorie, di avventure, di personaggi straordinari. Moto Guzzi ha firmato vittorie sui circuiti di tutto il mondo, conquistando 14 titoli mondiali. E' stata la moto dei record di velocita', simbolo di crescita di un Paese, e' stata la moto delle forze dell'ordine, dell'Esercito e ha esteso questa sua vocazione anche all'estero equipaggiando la Polizia californiana e, in tempi piu' recenti, quella di Berlino e di molte citta' d'Europa ed e', da sempre, la moto dei Corazzieri, il corpo di e'lite che scorta il presidente della Repubblica Italiana. Il volume Moto Guzzi 100 Anni (224 pagine) e' gia' disponibile in libreria al prezzo di copertina di 80 euro. . ads/com 29-Giu-21 13:53