Volkswagen presenta la nuovo Polo Gti

ROMA - La nuova Polo GTI rappresenta la punta di diamante del segmento in termini di potenza, tecnologia e sportivita': 207 CV di potenza e assetto sportivo specifico la rendono una scattante cinque porte che, per la prima volta nella sua storia consente anche la guida parzialmente automatizzata (di serie o a richiesta in base ai mercati). L'iconico design della compatta sportiva, rivisitata dal punto di vista sia estetico che tecnico, e' segnato dai leggendari elementi caratteristici GTI: le linee rosse sulla calandra, la struttura a nido d'ape della presa d'aria e i sedili sportivi top di gamma con la caratteristica fantasia a quadretti Clark sulle fasce centrali. Numerosi sistemi di assistenza di ultima generazione garantiscono ancora piu' comfort e sicurezza per tutti i passeggeri. Come per le altre versioni della nuova gamma Polo, viene utilizzato l'ultimo stadio evolutivo del sistema di infotainment. La base tecnica viene offerta dal pianale modulare trasversale MQB della Volkswagen. L'MQB e' sinonimo di progresso tecnologico trasversale rispetto a tutte le gamme di modelli nonche' di elevata resistenza della carrozzeria, di un peso della vettura esemplarmente basso e di ottime caratteristiche in caso di crash. Esibisce di serie i nuovi fari a led Matrix IQ.LIGHT e un elemento trasversale illuminato nella calandra, che integra in modo caratteristico le luci diurne. La novita' piu' appariscente sul posteriore sono i gruppi ottici posteriori a led che, frutto di un lavoro di design completamente nuovo, oggi si spingono decisamente verso il centro del portellone e presentano luci freno animate; gli indicatori di direzione dinamici integrati nei gruppi ottici poi, indicano la direzione della svolta con un movimento fluido della luce. L'innovativa tecnologia a matrice consente, entro i limiti del sistema, di guidare con gli abbaglianti costantemente accesi, senza causare l'abbagliamento degli altri utenti della strada. Anche la nuova Polo GTI viene dotata di serie di un assetto sportivo appositamente messo a punto che abbassa la carrozzeria di 15 millimetri e garantisce la tipica sintesi GTI di elevato dinamismo di marcia, sicura neutralita' ed eccellente comfort. Nelle curve veloci, il bloccaggio elettronico XDS perfeziona il comportamento di trazione. Come parte integrante del programma di controllo elettronico della stabilizzazione ESP e della regolazione antipattinamento ASR, l'XDS controlla la pressione frenante sulla ruota anteriore interna alla curva, evitando che slitti e che il conducente perda il controllo della vettura in situazioni estreme. Come tutte le precedenti, anche la nuova Polo GTI e' a trazione anteriore. Il motore a iniezione diretta di benzina e sovralimentazione turbo sviluppa 207 CV e consente una velocita' massima di 240 km/h. Il passaggio tra i rapporti viene eseguito tramite un cambio DSG doppia frizione a 7 rapporti (di serie). Lo sprint da 0 a 100 km/h richiede solo 6,5 secondi. Tra gli highlight tecnologici del 2.0 TSI montato in posizione anteriore trasversale, figurano dotazioni quali un sistema di iniezione doppio, con iniezione combinata diretta e indiretta, una centralina motore con quattro processori centrali e la commutazione elettronica dell'alzata valvole sul lato aspirazione. Tra i numerosi equipaggiamenti a richiesta figurano, tra l'altro, un grande tetto panoramico scorrevole-sollevabile, rivestimenti dei sedili ArtVelours, comandi vocali e il sound system beats con sei altoparlanti e una potenza di 300 watt.