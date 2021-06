Alessia Marcuzzi "Lascio Mediaset dopo 25 anni"

MILANO - Alessia Marcuzzi lascia Mediaset. Lo ha annunciato la conduttrice, con un post pubblicato su Instagram. "Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset - scrive - ho deciso di prendermi un momento per me, perche' non riesco più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. E' per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all'Editore e all'Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni". "La mia carriera televisiva - si legge - è iniziata proprio lì (Colpo di fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire Gol, Le Iene, Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, Tentation Island), e quindi ringraziero' sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare". "Credo però - conclude Marcuzzi - che questa pandemia, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilita' di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo, e spero di non deludere me stessa e quella che sono". . mgg/red 30-Giu-21 16:56