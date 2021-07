Rosso Mazda, il colore dell'emozione

Il rosso non e' un colore ordinario. Dal punto di vista scientifico, potrebbe non essere altro che la luce con una lunghezza d'onda di 600-780 nm riflessa da una superficie. Ma praticamente da quando l'umanita' ha avuto inizio, questa tonalita' ha catturato l'immaginazione degli uomini come nessun altro colore. Quando i nostri antenati preistorici mescolarono per la prima volta la pietra ocra macinata con acqua per ottenere una pasta rossastra, nacque uno dei primi colori creati dall'uomo. Da allora, il rosso ha assunto molti significati attraverso le culture, dall'amore ardente e la rabbia furiosa, al potere reale, la prosperita' e la felicita'. Il tema comune? In tutto il mondo e nei secoli, il rosso e' associato a potenti emozioni. Nel profondo del nostro subconscio, ci fa pensare alla sensualita', alla passione...e si', anche ad un pizzico di pericolo. Non c'e' da stupirsi, quindi, che nel mondo automobilistico il colore rosso si sia storicamente prestato al segmento delle auto sportive foriere di emozioni e brividi. Le auto rosse sono viste come piu' veloci e sportive, i piloti audaci e non convenzionali. Al contrario, nel segmento piu' sobrio delle auto di medie dimensioni e dei SUV, l'audacia dell'emozione espressa da un'auto rossa rappresenta piu' che altro un'eccezione: prevalgono i colori neutri come il bianco, il nero e il grigio. Nel 2020, solo il 6,7% di tutte le auto di nuova immatricolazione sono state rosse. Non cosi' in Mazda: qui, quel numero e' del 27,2%, piu' elevato di qualsiasi altro marchio automobilistico. Si puo' dire che Mazda, e i fan del Marchio, hanno sempre avuto un legame speciale con il colore rosso. Del resto, la passione e il legame emotivo tra auto e conducente sono al centro del DNA della Casa giapponese. Quando Mazda fece la sua prima incursione nel segmento delle autovetture con la Mazda R360 Coupe', il "Rosso Mazda" era gia' una delle opzioni disponibili per i clienti. Nel corso degli anni, il rosso si e' gradualmente affermato come il colore di spicco per il produttore giapponese. Negli anni, molte sono state le iterazioni dell'iconico colore: dall'arancione "Sunrise Red" della RX-7 al profondo "Burgundy Ice Metallic" delle popolari serie 323 e 626 fino all'audace e luminoso "Classic Red" introdotto con la leggendaria Mazda MX-5. Nel complesso, oltre 100 sfumature di rosso hanno contribuito a esprimere la determinazione e la passione nel cuore di Mazda e di tutte le sue auto. Un messaggio che ha avuto una chiara risonanza presso i fan di Mazda in tutto il mondo. Un nuovo capitolo di rosso e' stato iniziato con l'introduzione del design Kodo nel 2012. Il linguaggio dello stile Kodo mira a catturare la bellezza del movimento in un oggetto immobile attraverso forme fluide e dinamiche. Il team di progettazione ha eliminato tutte le linee di carattere dal profilo laterale dell'auto, realizzando una tela bianca per la luce su cui dipingere. Quando le ombre e la luce del sole danzano sui pannelli della carrozzeria, le sue forme uniche creano motivi in continuo cambiamento che danno l'illusione del movimento, anche se l'auto e' ferma. Per dare ancora piu' vita al design Kodo, i designer Mazda hanno ottenuto un nuovo colore del marchio chiamato "Soul Red": una tonalita' vivida e altamente satura che si adatta perfettamente al nuovo linguaggio di design. Ma, fedele allo stile Mazda, Keiichi Okamoto e il suo team non erano ancora del tutto soddisfatti. Insieme, sono partiti con l'ambizioso obiettivo di creare il rosso piu' bello del mondo. Un rosso che apparisse brillante dove la luce lo colpisce e ricco e scuro nell'ombra; un rosso che trasportasse una profondita' di colore da sembrare quasi traslucido. "Voglio una profonda tonalita' di rosso come il rosso traslucido dei rubini o del cristallo rosso", ha dichiarato Okamoto e la sua squadra si e' messa al lavoro. Il risultato e' stato presentato nel 2017 con il lancio del colore del Marchio "Soul Red Crystal". Per creare questa splendida e complessa tonalita' di rosso, Mazda ha sviluppato un nuovo approccio radicale al processo di verniciatura. Il "Soul Red Crystal" viene applicato in un processo a tre fasi: il primo strato di vernice colorata comprende due diversi tipi di scaglie di alluminio: uno altamente riflettente, l'altro che assorbe la luce. La distribuzione di queste scaglie viene meticolosamente controllata per ottenere la dispersione ideale della luce e dell'oscurita' su tutto il corpo dell'auto. Il secondo strato traslucido include un pigmento con un croma elevato che aggiunge profondita' di colore senza impedire alla luce di colpire le scaglie di alluminio sottostanti. Un terzo strato superiore trasparente aggiunge ulteriore lucentezza e protegge la vernice della carrozzeria dalle influenze ambientali. Il risultato e' un colore vivido e seducente con il 20% di saturazione del colore in piu' e il 50% di profondita' in piu' rispetto al "Soul Red" originale. Questo effetto straordinario e' stato possibile solo concentrandosi sull'essenza stessa del rosso: non e' stato aggiunto alcun pigmento arancione o blu affinche' giocasse un ruolo nel creare i riflessi simili al magma e le ombre profonde e scure del colore attuale del marchio. La tonalita' e' quindi in perfetta armonia con la filosofia stilistica Kodo di Mazda, che mira ad esprimere la bellezza del movimento stesso attraverso disegni semplici ma espressivi ed emozionali. Quale miglior colore per sostenere questa visione se non il rosso, il colore tipico delle emozioni.