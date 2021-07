Al via gli ordini di Citroën ë-Berlingo

Al via gli ordini in Italia di Citroën ë-Berlingo. Nella sua versione elettrica, il Multispazio della doppia freccia continua ad offrire alle famiglie e agli amanti della vita attiva una grande liberta' di movimento e una praticita' senza pari. Questi elementi sono particolarmente apprezzati dai clienti che vivono in un contesto con facile accesso a un punto di ricarica, sensibili all'ambiente e attenti al loro budget. ë-Berlingo permette di percorrere fino a 280 km, con un piacere di guida caratterizzato dalla fluidita' e la silenziosita' del suo motore di 100 kW/136 CV. Non scende a compromessi sugli elementi chiave che hanno decretato il suo successo: compattezza e volume interno, funzionalita' e modularita' estesa. Disponibile in 2 lunghezze, puo' accogliere fino a 7 persone e si distingue per i suoi 3 sedili posteriori indipendenti, il tetto multifunzione Modutop e il lunotto apribile. Moderno, e' dotato dell'Head-up Display, di una nuova strumentazione digitale con schermo ad alta definizione da 10" e di tutte le tecnologie utili nel quotidiano. Adesso ordinabile nel nostro Paese, ë-Berlingo rende la mobilita' elettrica disponibile con un listino che parte da 34.100 € chiavi in mano. Sara' disponibile nelle concessionarie nel secondo semestre 2021. . tvi/com 01-Lug-21 17:48