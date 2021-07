Paradressage, quattro azzurre convocate per Paralimpiadi Tokyo

ROMA - La Federazione Italiana Sport Equestri ha individuato i componenti della squadra di Paradressage che rappresenterà l'Italia ai prossimi Giochi Paralimpici in programma in Giappone dal 24 agosto al 5 settembre. La Fise ha convocato quattro azzurre che scenderanno nei rettangoli dell'Equestrian Park di Tokyo, sito paralimpico in cui si svolgeranno le competizioni di paradressage. In elenco ci sono Sara Morganti (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), campionessa del mondo in carica con tre medaglie d'oro iridate e una d'argento, su Royal Delight o Mariebelle; Francesca Salvadè (Dressage Life Asd), alla terza esperienza olimpica dopo Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, su Oliver-Vitz; Carola Semperboni (La Nuova Cerrina Asd) su Paul e Federica Sileoni (Scuderia Le Tre Coste SSD a RL) su Burberry o Don Perignon, entrambe debuttanti. Così come avvenuto per i sei azzurri convocati per i Giochi Olimpici anche i cavalli e le amazzoni che prenderanno parte ai Giochi Paralimpici dovranno osservare un periodo di quarantena e rifinitura del lavoro ad Aachen dal 10 al 17 agosto. "Sono sicuro - ha detto il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola - che le nostre azzurre daranno il meglio, così come hanno sempre fatto durante la loro carriera agonistica. Sappiamo che sarà un'edizione dei Giochi molto complicata da un punto di vista logistico a causa delle diverse restrizioni, ma la Federazione sta facendo il massimo per rendere più agevole la trasferta da un punto di vista organizzativo. Partecipare a un'edizione dei Giochi Olimpici o Paralimpici in rappresentanza del tricolore - ha aggiunto il numero uno della Fise - è il sogno di ogni sportivo, per questo l'augurio che voglio rivolgere a ognuna delle quattro azzurre presenti a Tokyo è quello di vivere questo sogno, simbolo di ripartenza per tutto il mondo dello sport". . mra/gm/com 05-Lug-21 17:56